В Сочи планируют возродить зимнюю детско-юношескую Спартакиаду

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи планируют возобновить проведение зимней Спартакиады для детей и юношей. С таким предложением выступил Председатель Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Владимир Кожин.

-. Учитывая это и стремление к развитию детско-юношеского спорта и развитию мотивации среди детей, мы предлагаем учредить, а по сути - возродить всероссийскую Спартакиаду среди детей и юношей по зимним видам спорта, - заявил Владимир Кожин.

Отмечается, что соревнования будут проводиться раз в четыре года на на олимпийских объектах и в Красной Поляне