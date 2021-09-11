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Спорт11 сентября 2021 12:28

В Сочи планируют возродить зимнюю детско-юношескую Спартакиаду

Она будет проходить раз в четыре года
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи планируют возобновить проведение зимней Спартакиады для детей и юношей. С таким предложением выступил Председатель Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Владимир Кожин.

-. Учитывая это и стремление к развитию детско-юношеского спорта и развитию мотивации среди детей, мы предлагаем учредить, а по сути - возродить всероссийскую Спартакиаду среди детей и юношей по зимним видам спорта, - заявил Владимир Кожин.

Отмечается, что соревнования будут проводиться раз в четыре года на на олимпийских объектах и в Красной Поляне