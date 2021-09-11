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Общество11 сентября 2021 13:14

В Краснодаре установили бюст Феликса Дзержинского - основателя органов безопасности

Он появился на территории школы № 32
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре установили бюст основателя органов безопасности России Феликса Дзержинского. Он появился на территории городской школы №32, которая с 2017 года носит имя этого государственного деятеля.

— Бюст получился очень красивый и выразительный, копия Феликса Эдмундовича. Сегодняшнее открытие — это знаковое событие для семьи Дзержинского, ветеранов органов безопасности и коллектива этой школы. Хочется пожелать, чтобы наследие моего прадеда изучали как можно больше и учились на его трудах, — торжественно произнес правнук Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский.

С обращением об установке бюста обратился коллектив школы. Соответствующее решение было принято 22 апреля 2021 года.