В Краснодаре без света остаются 2,5 тысячи человек

Фото: Алексей Фокин

В Краснодаре без света накануне остались 2,5 тысячи жителей. Внеплановое отключение произошло в Прикубанском округе города. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, электроснабжение прервано в домах по улицам Кореновской, Генерала Мищенко, Ветеранов, Сусанина, Светлой, Дзержинского. А причиной стала авария на линиях электропередач, в связи с чем отключено 15 подстанций.

Бригада из 3 человек проводит ремонтные работы. Восстановить подачу света запланировано в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номеру в Прикубанском округе:

8(861)214-33-39