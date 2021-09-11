Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 13:36

В Краснодаре без света остаются 2,5 тысячи человек

Причина отключения в Прикубанском округе – авария на линиях электропередач
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Алексей Фокин

Фото: Алексей Фокин

В Краснодаре без света накануне остались 2,5 тысячи жителей. Внеплановое отключение произошло в Прикубанском округе города. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, электроснабжение прервано в домах по улицам Кореновской, Генерала Мищенко, Ветеранов, Сусанина, Светлой, Дзержинского. А причиной стала авария на линиях электропередач, в связи с чем отключено 15 подстанций.

Бригада из 3 человек проводит ремонтные работы. Восстановить подачу света запланировано в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номеру в Прикубанском округе:

8(861)214-33-39