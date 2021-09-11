В Адыгее отремонтируют дороги по нацпроекту

Фото: пресс-служба "Адыгеяавтодор"

В рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги»в Адыгее проводят работы по реконструкции автотрасс. На сегодняшний день в республике отремонтированы 38 дорог протяженностью свыше 51 километра. Об этом сообщил руководитель «Адыгеяавтодора» Алексей Корешкин.

- В целях опережения достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году начата реализация 26 объектов программы 2022 года. На выполнение мероприятий потребуется 622 млн рублей», – отметил Корешкин.

На данный момент к работе привлечены 78 единиц спецтехники. Завершить работы планируют к концу сентября 2021 года. На эти цели было выделено 2 миллиарда рублей.