229-ю годовщину высадки черноморских казаков в Тамани отметили на Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодарском крае накануне отметили годовщину высадки черноморских казаков в Тамани. С исторического момента прошло уже 229 лет. Мероприятие состоялось в Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

Члены Кубанского казачьего войска, атаманы отделов, местные жители собрались у мемориала казакам-переселенцам.

- Горжусь, что нынешнее Кубанское казачье войско подобно предкам, переселившихся на Кубань в 1792 году и благоустроивших регион, завоевало авторитет, - отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Гости мероприятия возложили цветы к памятнику, посвященному памяти 479 советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а в финале состоялся праздничный парад.

Напомним, к 10 сентября 1792 года на Тамань уже переселилось 3247 казаков, основав 40 куреней. Центром местности стал Екатеринодар. Современное Кубанское казачье войско насчитывает 57 тысяч кубанцев.