Более 1,5 тысячи жителей Краснодара остаются без воды

Фото:Татьяна Черникова (Расюк)
В Краснодаре без водоснабжения остаются более 1,5 тысячи жителей. Причиной стала авария в Карасунском округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.
Так, воды нет в домах по улицам Игнатова, Мачуги, Демченко, Фадеева, Суворова, Почтовой, Благоева.
На месте поломки работает бригада из трех человек. А завершить восстановительные работы запланировано в течение 4-5 часов.
В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону в Карасунском округе:
8(861)214-33-38