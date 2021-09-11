Более 1,5 тысячи жителей Краснодара остаются без воды

Фото:Татьяна Черникова (Расюк)

В Краснодаре без водоснабжения остаются более 1,5 тысячи жителей. Причиной стала авария в Карасунском округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, воды нет в домах по улицам Игнатова, Мачуги, Демченко, Фадеева, Суворова, Почтовой, Благоева.

На месте поломки работает бригада из трех человек. А завершить восстановительные работы запланировано в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону в Карасунском округе:

8(861)214-33-38