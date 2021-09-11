В краснодарском сквере памяти героев-танкистов установили бюст Валерия Очеретного

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открыли бюст Героя России Валерия Очеретного. Памятник появился в «Сквере памяти героев-танкистов» в поселке Колосистый.

- Старший лейтенант Валерий Очеретный был участником первой чеченской войны, командовал танковым взводом. 20 января 1995 года был смертельно ранен в бою. За проявленные мужество и героизм ему присвоили звание Героя РФ посмертно, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

В торжественной церемонии открытия памятника, которая состоялась в преддверии Дня танкиста, приняли участие мама Валерия Очеретного, а также его сослуживцы.