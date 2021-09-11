В Адыгее директор предприятия скрыл средства и организовал банкротство, чтобы не платить налог

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В Адыгее завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора коммерческой компании. Не желая платить налог, он скрыл средства, что повело к предумышленному банкротству. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в республике Адыгея.

Директор предприятия по добыче полезных ископаемых знал о задолженности более 3,5 миллионов рублей. Чтобы не уплачивать налог, он скрыл средства организации, что привело к банкротству.

Позже обвиняемый вывел из оборота предприятия деньги, поставив песок на 11 миллионов рублей в другую организацию. В ней он также числился участником. А предприятие с долгом обанкротилось, нанеся ущерб государству более 3,5 миллионов рублей из-за неуплаченного налога.

- В отношении местного жителя было заведено уголовное дело о преднамеренном банкротстве и сокрытии средств. Сейчас оно с установленным обвинением направлено для рассмотрения в суд, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по республике Адыгея.