В Крымском районе ожидается ухудшение погоды

Фото: instagram.com/les_so_glava/

В Крымском районе прогнозируется ухудшение погоды. Сильные дожди пройдут в выходные – 11 и 12 сентября. Об этом сообщил жителям глава муниципалитета Сергей Лесь в своем Instagram-аккаунте.

Так, в районе ожидаются обильные осадки, которые будут сопровождаться грозой и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. Резкое ухудшение погоды грозит подъемом воды в реках и последующими подтоплениями.

- Прошу быть внимательнее и бдительнее, заблаговременно решить, как обезопасить жизнь и имущество. За состоянием водоемов следит служба ЕДДС, - обратился к жителям Сергей Лесь.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в оперативные службы Крымского района или в администрацию муниципалитета.