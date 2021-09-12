Температура воды в Черном море 12 сентября 2021: море стремительно остывает

Фото: Юлия БАРАНОВА.

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края в самом разгаре. Правда, последние дни погода отдыхающих не радует - то и дело моросит дождь, из-за этого похолодало. Но, к счастью, явление это временное. Хотя специалисты и отмечают - море стремительно остывает.

Стоит сказать, что пока купаться на Черноморском побережье все еще комфортно. По данным «КП» - Кубань», самое теплая вода сейчас у берегов Адлера и Сочи - 25,4 градуса. Чуть ниже отметки в поселке Лазаревское - водные термометры показывают 24,8 градуса.

Значительно прохладнее вода в Геленджике - 23 градуса. Такая же температура фиксируется и в Новороссийске.

А вот самые освежающие заплывы сейчас в Анапе - на курорте температура моря - 22,4 градуса. Но отдыхающих это особо не останавливает.

Отметим, что вода в Азовском море сейчас пригодна для купания только для закаленных - за последние пару недель она очень сильно остыла. Так, у берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой вода - 18,9 градуса.