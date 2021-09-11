В Краснодаре безработные пытались взять ипотеку по поддельным документам

В Адыгее мошенники хотели оформить кредит по поддельным документам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре трое мужчин пытались взять ипотеку по поддельным документам на сумму 1, 5 миллиона рублей. Безработные злоумышленники купили копию трудовой книжки и справки о доходах и суммах налога на физических лиц. После этого они подали онлайн-заявление в банк.

В документах было указано, что мужчина, на которого злоумышленники планировали взять кредит, за последний год заработал 484 342, 25 рублей. Поэтому банк одобрил получение кредита.

- При процентной ставке 10,3 % по Банку, ежемесячный платеж по одобренному размеру кредита составил бы 14 359 рублей. Злоумышленники не смогли бы осуществить погашение кредита в случае его получения, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Адыгея.

Однако довести дело до конца мошенникам не удалось - их задержали.