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Общество12 сентября 2021 7:34

Прогноз погоды в Краснодаре на 12 сентября 2021: город будут заливать дожди

«КП» – Кубань» узнала свежий прогноз погоды в Краснодаре на 12 сентября 2021 года
Евгения СОРОКА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Краснодаре вновь испортится погода. Синоптики говорят, что ненадолго. Да и доставать теплые куртки пока рано. Сообщаем свежий прогноз погоды в Краснодаре на 12 сентября 2021 года.

В воскресенье атмосферный фронт заденет краем своей облачной системы кубанскую столицу. Во второй половине дня это станет причиной локальных и кратковременных дождей. Местами будут греметь грозы. И такая погода ожидается до самой ночи.

При этом на температурных отметках визит циклона не отразится.

- Температура воздуха ночью +14-16° градусов, днем отметки повысятся до 24-26 градусов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду.