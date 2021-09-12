Прогноз погоды в Анапе на 12 сентября 2021: на курорт вернулось лето

Фото: Иван МАКЕЕВ.

На побережье Черного моря снова установится хорошая погода. Дожди уже покинули курорты, так что вновь можно выбираться на пляжи. «КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Анапе 12 сентября 2021 года.

На курорте сейчас идеальное время для отдыха. Солнце ярко сияет, при этом адского пекла, как было в августе, уже нет. Температура сейчас держится на уровне +23-25 градусов. При этом утром и вечером отметки снижаются на 3-4 градуса - прогулки стали комфортными. Сильный ветер в городе не ожидается.

Отметим, что уже на следующей неделе в Анапе будет теплее. По прогнозам, воздух будет прогреваться до 27-28 градусов.

Стоит сказать, что водные термометры в Анапе сейчас показывают самые низкие значения на побережье Черного моря.