Узнали, где будут отключения света в Сочи 13 сентября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка электрооборудования в Сочи продолжается. Энергетики, согласно графику, выезжают по различным адресам и смотрят, требуется ли ремонт. На время этих рейдов у жителей курорта могут возникнуть перебои со светом. «КП» - Кубань» узнала, где будут отключения света в Сочи 13 сентября 2021 года.

Итак, с 08:00 до 18:00 света не будет в селе Верхнениколаевская в Адлерском районе города. Отключения могут затронуть улицы Мостовая, Тульская, Псебайская, Николаевская, ДСО Трудовые резервы, Ромашек, Ленина.

В Хостинском районе с 08:00 до 18:00 электричество могут вырубить на улицах Пластунская 89-100, 190-250; Тургенева, Учительская, а также в СТ «Мир», СТ «Дубрава», СТ «Вишенка».

А с 08:00 до 19:00 благо цивилизации временно может исчезнуть в домах на улицах Абовяна, Саят-Нова, Изобильная.

В Центральном районе также ожидаются отключения света с 08:00 до 19:00. Они коснутся домов на переулках Хлебозаводской и Рабочий, а также на улице Кавказская и в «С/О Заря-3».

А в Лазаревском районе в это же время временно без электроэнергии частично останутся поселки Головинка, Вардане, Верхнеармянское Лоо.