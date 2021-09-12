Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 12 сентября увеличилось на 235

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Оперштаб пo ситуации с коронавирусом опубликовал свежую информацию о новых случаях заражения ковидом. Ситуация на данный момент не улучшается - с каждым днем растет число инфицированных в стране. За последние сутки в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 235 жителей края подцепили опасную инфекцию. Это подтвердил ПЦР-тест.

За последние сутки в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни.

- За сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек. За это же время - 788 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 70 пациентов, всего в регионе выздоровели 50198 пациентов.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на Кубани равен 1229.