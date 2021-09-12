Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 12 сентября

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

В Краснодарском крае зарегистрировали еще 235 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. По их данным, в списке с наибольшим приростом заболевших за сутки снова лидирует Сочи. На курорте за сутки зарегистрировано 69 положительных результатов на ковид. На второй позиции антирейтинга - Краснодар (+54).

Кроме того, названы районы, которые вошли в топ с самым большим числом зараженных за сутки. В лидерах находится Белореченский район, где заболели 18 человек, в Туапсинском муниципалитете - 12.

- В Выселковском районе 11 инфицированных, в Анапе - 8, в Курганинском районе - 7, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Напомним, с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 69858 человек. 4507 из них - это дети.