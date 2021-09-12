Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 12 сентября выросло на 35

Фото: Илья СМИРНОВ.

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. Как уточняется, это пациенты ковидных госпиталей, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии.

По данным на 12 сентября, количество летальных случаев увеличилось на 35. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло 5630.

- В стационарах Краснодарского края сейчас проходят лечение 3092 человека с COVID-19, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 92 пациента находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, четыре человека лежат на ЭКМО.

При этом дома лечатся 10938 кубанцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в оперштабе Краснодарского края назвали основные очаги заражения коронавирусом.