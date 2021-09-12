В Сочи в психдиспансер отправили мужчину, который облил себя бензином, поджег дом, а затем заперся с гранатой

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Сочи мужчина облил себя бензином, поджег дом и заперся в помещении с гранатой. Об этом стало известно в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, на улице Загородная, 9 в микрорайоне Мамайка Центрального района курорта местных жителей напугал странный мужчина. По словам людей, он подпалил чужой дом, отрубил свет и газ. Но на этом не остановился. Неадекватный дебошир облил себя бензином, затем схватил что-то похожее на гранату и заперся в помещении.

Встревоженные жители вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обезвредили поджигателя и вывели наружу. После этого его доставили в отдел для разбирательств.

По последним данным, беседа с мужчиной была недолгой - его отправили в психдиспансер.

- В дежурную часть УВД по Сочи поступил звонок от местных жителей якобы о том, что по улице Загородной, 9 удерживают заложников. Незамедлительно выехали экипажи полиции., - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Позже выяснилось, что информация ложная. Во время разбирательств была вызвана карета медиков для помещения местного жителя в психоневрологический диспансер.