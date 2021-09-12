Фото: кадр из видео.

Утром 12 сентября В Сочи пронесся мощный смерч. Крупную воронку местные жители наблюдали в районе Олимпийского парка.

По словам местных жителей, вихрь образовался стремительно на границе грозовых облаков. Над акваторией Черного моря кружил около 5 минут.

Водяной смерч начали снимать очевидцы. После чего видео они загрузили в социальные сети.

В этот раз грозное явление природы хлопот не доставило. Смерч на сушу не вышел - вихрь распался, подойдя к берегу. Но после того, как воронка исчезла, курорт накрыл сильный ливень с грозой.

Отметим, что водяные смерчи - обычное явление на побережье. Вихри возникают в теплый период, особенно интенсивно в августе и сентябре - при максимальном прогреве морской поверхности.