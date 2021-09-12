На Ставрополье перевернулся автобус из Краснодара

Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Микроавтобус с пассажирами из Краснодара опрокинулся после ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщают в ГУ МЧС по региону.

Как стало известно, серьезная авария случилась поздно вечером на пересечении улиц Арсенальной и Лермонтова в городе Георгиевск. Автобус, ехавший по маршруту Краснодар-Моздок, столкнулся с легковушкой. Уж кто стал виновником ДТП, сейчас выясняется. Однако удар был такой сильный, что микроавтобус упал на бок.

Позже стало известно, что в нем ехали шесть человек. Детей среди них, к счастью, не было. Люди в момент аварии очень сильно испугались, однако травм не получили.

- Пострадал водитель маршрутки. Его госпитализировали в местную ЦРБ, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Ставропольскому краю. - Движение по трассе не перекрывалось.

Обстоятельства аварии уточняются.