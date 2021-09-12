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В центре Краснодара 16 сентября перекроют движение. Об этом сообщают в администрации города.

Как стало известно, временные ограничения коснутся только одной улицы. Речь идет об Орджоникидзе.

- Здесь запланировали проведение регионального торжественного мероприятия, которое посвящено Дню образования Краснодарского края, - говорят «КП» - Кубань» в городской администрации.

С 06:00 и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по Орджоникидзе на отрезке от Красноармейской до Красной.

- Для участников и гостей мероприятия организуют стоянку по улице Орджоникидзе и Ленина — от Красноармейской до Красной, - сообщают в администрации Краснодара.

Отметим, что 15 сентября с 22:00 эти участки начнут освобождать от припаркованных автомобилей - на улицах будут работать эвакуаторы. Так что автомобилистов просят быть внимательнее.