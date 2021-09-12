Фото: администрации края.

В Сочи прошла церемония вручения премии «ТЭФИ-Мультимедиа». На торжественном мероприятии собрались лучшие из лучших - профессионалы в области журналистики. Именно акул пера и чествовали в этот день. В общей сложности, на премию в этом году поступило 1200 заявок. В качестве номинантов были допущены 898.

После того, как жюри оценило работы авторов, пришло время награждения. Вручение прошло в Зимнем дворце Сочи.

– Журналисты – это сообщество профессиональных и разносторонних людей, преданных профессии, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на церемонии. - Своими сюжетами, программами, публикациями вы создаете повестку дня, формируете взгляды огромного количества людей.

Напомним, национальную премию за достижения в области журналистики присуждают по 25 номинациям. В 2021 году учредили две дополнительные - они посвящены Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос.