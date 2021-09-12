В Сочи пассажирский автобус с людьми врезался в забор

Фото: instagram.com/transport_sochi

В Сочи пассажирский автобус врезался в забор. Авария произошла днем в воскресенье, 12 сентября.

Как стало известно, автобус, курсировавший по маршруту №95, ехал по дороге на улице Конституции СССР. В какой-то момент ему навстречу выехала легковушка. Чтобы избежать столкновения, водителя общественного транспорта повернул руль вправо.

- По предварительной информации, автобус, уходя от столкновения, врезался в металлическое ограждение, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

К счастью, никто из пассажиров, ехавших в автобусе, не пострадал. Обстоятельства аварии сейчас выясняют автоинспекторы.