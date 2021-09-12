Синоптики рассказали, на каких курортах Краснодарского края комфортно купаться в сентябре

На каких курортах Краснодарского края комфортно купаться в сентябре. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Многие жители России, упустившие возможность отдохнуть летом, уверены, что в сентябре комфортная вода для купания только за рубежом. Но синоптики спешат обрадовать - море на Кубани по-прежнему - как парное молоко. Правда, не везде. На каких курортах Краснодарского края самое теплое море в бархатный сезон, рассказали синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По последним данным, на Азовское побережье нос совать нет смысла. У берегов Ейска, Темрюка и Приморско-Ахтарска водные термометры на протяжении последней недели показывают отметки ниже 21 градуса.

А вот Черное море местами все еще теплое. За лето вода отлично прогрелась. Потому даже несмотря на хмурую погоду в начала сентября, купаться все еще можно.

- Бархатный сезон продолжается еще в Геленджике, где вода прогрелась до +23 градусов, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - А в Туапсе и Сочи температура моря сейчас 24 градуса.

При этом самые освежающие заплывы в Новороссийске и Анапе - там вода +22 градуса.