В Горячем Ключе в октябре посадят более 300 деревьев и кустарников

Фото: администрации края.

Совсем скоро сразу две зоны в Горячем Ключе станут еще красивее. Лоск наводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как стало известно, в городе планируется озеленить более 40 тысяч квадратных метров общественных территорий.

- Это две обновленные дворовые участки общей площадью свыше 15 тысяч "квадратов" на улице Ленина, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - А также зеленая зона у озера Круглого, которая займет более 25 тысяч "квадратов".

На данный момент во дворах уже обустроили тротуары и парковки. Кроме того, здесь заменили детское игровое оборудование, установили лавочки, положили новый асфальт.

- Парк у озера Круглого готов на 90%, - добавляют в администрации края. - Подрядчик реконструирует его часть: старый асфальт заменят пешеходной зоной и велодорожкой.