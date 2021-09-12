Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2021 20:08

«Русские витязи» поздравили жителей Новороссийска

Зрителям показали фигуры высшего пилотажа
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Русские Витязи" в небе над Новороссийском.

"Русские Витязи" в небе над Новороссийском.

«Русские витязи» выступит 12 сентября над «Малой землей» в Новороссийске. Авиашоу устроили в честь Дня города - 183-летия со дня основания. Посмотреть его можно было практически из любой точки.

Пилоты на тяжелых высокоманевренных истребителях Су-30 СМ взмыли в небо. В воздухе они показали фигуры высшего пилотажа. Летчики исполнили традиционные маневры — групповой пилотаж, «горку» с разворотом, синхронную «бочку» и совместную «петлю Нестерова». Словом, зрелище было незабываемым.

- Впервые «Русские Витязи» побывали в новороссийском небе 14 сентября 2019 года, - сказал мэр города Игорь Дяченко. - И вот сегодня они снова были с нами. День рождения любимого города отметили все вместе!

«Русские витязи» поздравили жителей Новороссийска с Днем города