Погода на 13 сентября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до рекордных отметок

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Температурные качели вернулись на Кубань. За сутки перепад в крае достигал 10-15 градусов. Такие разницы ожидаются и в ближайшие дни, но с рекордными показателями.

Так, днем воздух прогреется до плюс 28 градусов. Этот показатель станет самым высоким для краевого центра осенью.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 13 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха днем составит плюс 27-28 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в мегаполисе ожидается усиление ветра – на пике порывы будут достигать 9 м/с.