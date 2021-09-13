Погода на 13 сентября 2021 года в Анапе: солнечно и без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон на курортах Кубани в разгаре. По прогнозам синоптиков, он продлится как минимум до октября.

Не исключено, что эти сроки еще увеличатся. На побережье Черного моря установилась комфортная погода. Уже несколько дней столбики термометров не опускаются ниже отметки в 24 градуса.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 13 сентября 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте будет штиль. На пике порывы ветра не превысят 3 м/с.