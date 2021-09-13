Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре состоялось праздничное богослужение в честь 800-летия Александра Невского. Оно прошло в войсковом соборе святого благоверного великого князя – святого покровителя местного казачьего войска.

– Его день отмечают как главный войсковой праздник. У кубанских казаков это Святой Великий князь Александр Невский, - отметил вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Он подчеркнул, что задача кубанского войска – сохранение и развитие духа и традиций казачества на Кубани.

Отмечается, что возглавил праздничное богослужение митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Сразу после окончания службы он наградил казаков со всех отделов Кубанского казачьего войска. Затем в соборе прошла церемония присвоения казачьих чинов и вручения войсковых наград.

Добавим, что в 2021 году на Кубани состоялось свыше 500 акций, встреч с духовенством, конкурсов и не только. Они были посвящены 800-летию Александра Невского. Участие в мероприятиях приняли свыше 70 000 жителей края.