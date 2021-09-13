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Производители подали свыше 200 заявок на участие в конкурсе «Сделано на Кубани». Он станет седьмым по счету.

- Этот знак присвоен 925 товарам 246 краевых предприятий. Мы видим, что популярность краевого конкурса с каждым годом растет. На сегодняшний день краевыми фондами оказано более 500 мер поддержки, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Данный знак защищает продукцию бренда от подделок и помогает в продвижении на рынке. Заявки на участие в конкурсе подали 84 компании. Суммарно они отправили 207 заявок в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Товары производственно-технического назначения».

Отмечается, что сейчас продукция конкурсантов находится на экспертизе. Она завершится 13 октября. Награждение победителей пройдет в ноябре 2021 года.