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СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела младенца на свалке Краснодарского края. Об этом стало известно 13 сентября.

Напомним, тело новорожденного ребенка было обнаружено на мусорном полигоне, расположенном между Темрюком и станицей Голубицкой. По предварительным данным, погибший малыш - мальчик. Он был недоношенным - выбросили его, как говорят эксперты, сразу после рождения.

Сейчас назначены экспертизы с целью установления причин смерти. Устанавливаются также все забеременевшие, но не вставшие на учет женщины из неблагополучных семей. Тем временем Следком Кубани уже возбудил уголовное дело.

- Обстоятельства устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.