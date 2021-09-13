Жизнь после депутатского кресла

Политическая карьера зачастую связана с большим количеством стрессовых ситуаций.

Политическая карьера зачастую связана с большим количеством стрессовых ситуаций и требует от государственных служащих значительных трудовых и временных затрат, поэтому многие представители этой сферы, покинув свой пост, предпочитают отказаться от дальнейшего участия в жизни региона. Но есть и те, кто выбирает другой путь и продолжает вести общественную и социальную работу. К таким людям можно отнести бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Ивановича Фурсу.

Получив образование в столичном МГАКХиС по специальности «Инженер-механик», Сергей Иванович вернулся на родную Кубань. Проделав многолетний путь до успешного предпринимателя и ответственного политика, он не понаслышке знает, как важны помощь и поддержка в любых начинаниях. Поэтому на своем депутатском посту с 2012 по 2017 год он занимался не только своей основной деятельностью, касающейся законности и правовой защиты граждан, но и социальной работой. Особое внимание Фурса уделял благотворительности.

Сергей Фурса.

Будучи примерным семьянином и отцом двоих детей, Сергей Иванович вместе с женой помогал малоимущим семьям. Вопросы развития инфраструктуры и родного края также интересовали депутата во время его политической деятельности. Фурса выделил собственные средства для отсыпки дороги в Прикубанском районе, принимал участие в ремонте аварийных домов и высадке более тысячи деревьев в одном из краснодарских районов на улице 40-летия Победы.

Покинув кресло чиновника, Сергей Иванович вернулся в предпринимательство в качестве ответственного бизнесмена, который заинтересован не только в личном росте, но и в развитии локального производства и создания благоприятной среды для инвестирования. Это проявляется как в адресной помощи частным лицам, так и в поддержке крупных промышленных предприятий, одним из которых несколько лет назад стала «Племенная птицефабрика «Кавказ».

Именно его содействие и антикризисная стратегия позволили предприятию и его владельцу, Александру Сараквашину, избежать банкротства. В результате выиграли все: птицефабрике удалось выполнить обязательства перед «Россельхозбанком», регион не потерял стабильного налогоплательщика, а служащие - рабочие места.

Сергей Иванович Фурса - яркий пример социального предпринимателя, который своей деятельностью и неравнодушием доказывает, что жизнь после депутатского кресла может быть полна достойных уважения дел.