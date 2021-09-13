В Сочи задержали женщину с 86 свертками наркотиков

Фото: транспортная полиция Сочи

Женщину полицейские остановили в ходе оперативно-розыскных мероприятий на одном из сочинских вокзалов. При личном досмотре у приезжей обнаружили 86 свертков с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что найденный «порошок» - метадон общей массой более 40 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской транспортной полиции.

- Запрещенные вещества 37-летняя жительница Ростова планировала сбыть путем тайных закладок. В отношении ранее судимой ростовчанки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». На период предварительного следствия задержанная заключена под стражу. Уголовное дело направлено в Адлерский суд, - уточнили в ведомстве.