Мэр Сочи поздравил жителей курорта с 84-летием Краснодарского края Фото: Артем ФИЛАТОВ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил жителей курорта с 84-летием Краснодарского края. Он отметил, что Кубань стала самым курортным регионом России.

- Мы гордимся славной историей и выдающимися достижениями нашего региона – подвигами отцов и дедов, созидательным трудом наших земляков, – написал Копайгородский в телеграме.

Он подчеркнул, что Кубань стала житницей России. Так, Краснодарский край опережает среднероссийские показатели сразу в нескольких отраслях. Например, аграрный сектор, промышленность, санаторно-курортный комплекс и потребительская сфера.

- Сочи на протяжении многих лет прочно занимает второе место по отчислениям в краевой бюджет, – добавил градоначальник.

Он добавил, что это отличный показатель для города, где отсутствуют крупные промышленные мощности. Даже пандемия коронавируса не помешала курорту увеличить туристический поток. Это было сделано без ухудшения эпидемиологических показателей.

- Мы начали подготовку к зимнему сезону, который, будет не менее успешным, – заключил Алексей Копайгородский.

Отметим, что в понедельник, 13 сентября, Кубань отмечает 84-летнюю годовщину. Она была образована в 1937 году, когда Азово-Черноморский край разделился на два субъекта: Ростовскую область и Краснодарский край.