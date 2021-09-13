В Сочи будут судить наркодилершу из Ростова

Фото: транспортная полиция Сочи

При себе у женщины было 40 граммов метадона, который она планировала сбыть в Сочи путем тайных закладок.

Подозрительная пассажирка привлекла внимание транспортной полиции. При личном досмотре у приезжей обнаружили 86 свертков с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что найденный «порошок» - метадон общей массой более 40 граммов.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Сочинской транспортной полиции, запрещенные вещества 37-летняя жительница Ростова планировала сбыть путем тайных закладок.

- В отношении 37-летней ранее судимой ростовчанки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». На период предварительного следствия задержанная была заключена под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Адлерский суд города Сочи, - уточнили в ведомстве.