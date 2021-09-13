Приставы арестовали 15 автомобилей и взыскали 450 тысяч рублей долгов за сутки в Новороссийске

Приставы арестовали 15 автомобилей и взыскали 450 тысяч рублей долгов за сутки в Новороссийске. На дорогах города-героя развернулся мобильный комплекс. Он определял в потоке машины должников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

За сутки специалисты остановили почти сотню авто. Часть должников предпочли сразу закрыть всю задолженность. С помощью банковского терминала они внесли 450 тысяч рублей.

Еще 15 автомобилей были арестованы. Владельцы транспортных средств имели открытые задолженности по налогам, штрафам и не только.