Винодельня «Кубань-Вино» начала экспортировать продукцию в Израиль и Южную Корею

Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино.

«Кубань-Вино» расширила географию экспорта и вышла на новые перспективные рынки. Первые партии игристого вина были отправлены в Южную Корею и Израиль. Стоит особо отметить, что в Южной Корее российское вино прежде не было представлено.

В Израиле игристое от «Кубань-Вино» будет реализовываться через одну из наиболее заметных торговых сетей страны. В Южной Корее продажи будут осуществляться посредством HoReCa.

Главными преимуществами продукции «Кубань-Вино» для зарубежных партнеров по-прежнему остаются соотношение цены и качества и высокий рыночный потенциал.

Сегодня винодельня экспортирует продукцию почти в 20 стран. География поставок охватывает Европу, Азию, Африку, Южную Америку. 2021 год стал рекордным по приросту новых стран. Компания открыла сразу 5 экспортных направлений: Таджикистан, Уганду, Тайвань, Южную Корею, Израиль.

Напомним, «Кубань-Вино» - одна из ведущих российских виноделен. В 2020 году она произвела более 65 млн бутылок вина. За 7 лет продажи компании выросли в 2,6 раза. Общая доля «Кубань-Вино» на рынке российских вин превышает 11%.