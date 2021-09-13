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Здоровье13 сентября 2021 11:44

Вакцинацию от COVID-19 прошли 70% от плана в Краснодаре

Об эпидемиологической обстановке в регионе рассказала начальник отдела по вопросам охраны здоровья граждан Светлана Харламова на городской планерке
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Олег Укладов

Фото: Олег Укладов

В Краснодаре от коронавируса привились уже 70% населения от установленного плана. Всего прививку получили 423 896 человек. Об этом накануне сообщила начальник отдела по вопросам охраны здоровья граждан Светлана Харламова на еженедельной городской планерке.

Подчеркивается, что обстановка с COVID-19 в крае остается напряженной. В Краснодаре выздоровели 84% заболевших – это 16 224 человека, всего в городе за весь период пандемии зафиксировано 19 320 заболеваний.

Все чаще коронавирусной инфекцией стали заболевать дети. Возраст ребят варьируется от 6 месяцев до 17 лет. Ранее был выявлен случай заражения у новорожденного ребенка.

Наряду с вакцинацией от COVID-19, стартовала прививочная кампания от сезонного заболевания – гриппа. Прививку можно получить через месяц после укола от коронавируса.