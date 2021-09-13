На Кубани за последние сутки COVID-19 выявили у 235 человек

Фото: Олег Укладов

В Краснодарском крае за прошедшие сутки зафиксировали 235 новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших – 5 детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, наибольшее число заболеваний вновь выявлено в Сочи – 54 пациента. В Краснодаре COVID-19 заразились 32 человека. 19 пациентов зафиксировано в Армавире, 17 - в Белореченском районе, а в Апшеронском – 13. В Анапе выявлено 12 случаев заболевания, в Новокубанском районе и Геленджике - 11, в Выселковском районе – 9 новых пациентов, в Успенском – 8.

– По семь случаев заболевания приходится на Староминский и Отрадненский муниципалитеты, по шесть – на Красноармейский и Ленинградский. В Темрюкском и Ейском заболели по пять человек, в Туапсинском – четыре жителя. Три пациента зафиксировано в Крыловском районе, два - в Кущевском. По одному заболевшему выявлено в Горячем Ключе, Калининском, Славянском и Тимашевском муниципалитетах.

Из числа заболевших выявлено 140 женщин и 95 мужчин. Возраст пациентов варьируется от 2 до 83 лет.

К ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 99 человек, на ЭКМО – 5 пациентов.

Всего за период пандемии в крае заболели 70 тысяч жителей.