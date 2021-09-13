Фото пресс-службы мэрии

Готовность новой трамвайной линии на улице Московской в Краснодаре составляет 57%. Она заработает до конца года. Об этом стало известно во время Главной городской планерки.

Отмечается, что по контракту запуск новой ветки запланирован на март 2022-го. Но мэр Краснодара Евгений Первышов поручил завершить работы на объект до конца этого года.

- Мы уже переустроили сети ливневой и фекальной канализации, построили новые рельсошпальные решетки продолжительностью 312 метров в оба направления, переустроили 200 метров разворотного кольца, – рассказал заместитель главы города Артем Доронин.

Отмечается, что во время строительства новой трамвайной ветки были отставания по возведению двух пешеходных переходов на улицах Московской и Петра Метальникова. Сейчас эти вопросы улажены. Все работы ведутся в срок.