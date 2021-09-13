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Общество13 сентября 2021 12:27

На автодорожном форуме в Сочи обсудят запуск «беспилотников»

Применение интеллектуальных технологий на российских дорогах начнут тестировать в ближайшее время
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото: из архива автора

Фото: из архива автора

Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» проходит в Сочи с 13 по 15 сентября. В течение нескольких дней специалисты в области дорожного хозяйства обсудят ряд актуальных проблем, а также посмотрят в будущее. В частности, в рамках одной из сессий затронут работу беспилотного транспорта в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Росавтодор».

- Первые беспилотники протестируют на трассе М-12 Москва - Казань. Если проект окажется жизнеспособным, его могут продлить по транспортному коридору «Европа – Западный Китай», - пояснили в Росавтодоре. - Кроме сессий и круглых столов, в рамках форума пройдет специализированная выставка. Производители покажут наработки в проектировании, строительстве и содержании дорог, а также в области обеспечения дорожной безопасности.