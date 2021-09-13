В Краснодаре отмечают 84-летие со дня образования Кубани

Фото: krd.ru

В Краснодаре отмечают 84-летие со дня образования края. Казаки Почетного караула Кубанского казачьего войска торжественно подняли флаг на Главной городской площади.

- Это праздник для всех, кто родился и вырос на Кубани, приехал жить, кто здесь учится и работает. В истории нашего края много ярких событий и больших достижений. Кубань всегда среди лучших, лидер или первопроходец по многим направлениям, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовали председатель городской думы Вера Галушко и заместитель главы города Антон Смертин. Наблюдать за торжественным поднятием флага можно было в социальных сетях. Прямая трансляция велась в инстаграм мэрии.

Напомним, что на Главной городской площади установлен самый высокий флагшток на Кубани. Его высота составляет 42 метра.

Отмечается, что в учебных заведениях и учреждения культуры Краснодара состоятся классные часы, концерты и спортивные старты, которые будут посвящены Дню образования Кубани.