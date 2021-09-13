14 млрд рублей поступило в бюджет Краснодара в 2021 году

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С начала года бюджет Краснодара увеличился на 14 млрд рублей. Эти деньги поступили в казну за девять месяцев. Об этом стало известно на Главной городской планерке.

Отмечается, что годовой план по поступлениям уже выполнен на 71%. С начала года в бюджет Краснодара поступило 14 млрд 53 млн рублей.

Уже в сентябре казна получила еще 404 млн рублей. Это составляет 26% от месячного плана. По прогнозам экспертов, основные поступления намечены на третью и четвертую неделю месяца.

Отмечается, что расходы Краснодара за девять месяцев составили 26 млрд 184 млн, в том числе 14 млрд 393 млн было направлено на социальную сферу.