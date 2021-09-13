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Общество13 сентября 2021 12:49

Художник изобразил, как выглядит краснодарская маршрутка в час пик

Карикатурист Алексей Рыженко нарисовал обычное утро на городской остановке
Ева МУР
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Фото: Алексей Рыженко

Фото: Алексей Рыженко

Краснодарский художник Алексей Рыженко нарисовал очередную узнаваемую ситуацию. На этот раз карикатурист изобразил то, как выглядит обычное утро горожан, добирающихся на работу на общественном транспорте.

- Получилось очень точно и как всегда смешно, - оценили карикатуру Рыженко краснодарцы.

К слову, художник сравнивает поездку на автобусе в час пик с боями гладиаторов. Победивший оказывается в переполненном транспорте, но зато с возможностью добраться до пункта назначения вовремя.

Напомним, пробка длиною в десять Тургеневских мостов растянулась у поселка под Краснодаром. Жители сразу нескольких районов и городов добираются до дома из крайцентра по несколько часов.