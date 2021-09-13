Юбилейный кинофестиваль «Киношок» состоится в Анапе в конце сентября

Фото: anapa-official.ru

Юбилейный, 30-й, кинофестиваль «Киношок» состоится в Анапе в конце месяца. Он продлится неделю: с 25 сентября по 2 октября. Об этом сообщает мэрия Анапы.

Отмечается, что на мероприятии представят российские и зарубежные картины.

- Уже 5 лет фестиваль видит свою задачу в поиске новых самобытных и оригинальных художников, в популяризации, поощрении и продвижении нового кино Российской Федерации, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Отмечается, что на фестивале будут показаны полнометражные картины, которые были сняты в России, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Эстонии и Узбекистане. В остальных номинациях пройдет прокат фильмов, снятых в Белоруссии, Армении и не только.