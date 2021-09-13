Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 14:06

Паспорта готовности получили в Сочи избирательные участки

Проголосовать жители и гости курорта смогут в 238 специально оборудованных местах
Елена МОСКАЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Голосование на выборах депутатов федерального парламента состоится 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. В Сочи избирательных участков 238, и все они получили паспорта готовности. На 11 установлены комплексы обработки бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Сочи Алексей Копайгородский.

- На избирательных участках установлено спецоборудование для слабовидящих. Уверен, что выборы пройдут с соблюдением закона и санитарно-эпидемиологических мер, - написал Алексей Копайгородский.

В Сочи уже доставлены и избирательные бюллетени. Территориальные и участковые избирательные комиссии приступили к их пересчету. В этом году голосующие получат сразу по два бюллетеня: по одномандатному избирательному округу и федеральному.

Для защиты от подделок документ имеет фоновую сетку и спецмаркировку.

- Каждый избиратель голосует лично, проставляя один знак напротив кандидата или политической партии. Если отметок больше - избирательный бюллетень считается недействительным, - подчеркнула председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева.