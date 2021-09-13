Паспорта готовности получили в Сочи избирательные участки

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Голосование на выборах депутатов федерального парламента состоится 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. В Сочи избирательных участков 238, и все они получили паспорта готовности. На 11 установлены комплексы обработки бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Сочи Алексей Копайгородский.

- На избирательных участках установлено спецоборудование для слабовидящих. Уверен, что выборы пройдут с соблюдением закона и санитарно-эпидемиологических мер, - написал Алексей Копайгородский.

В Сочи уже доставлены и избирательные бюллетени. Территориальные и участковые избирательные комиссии приступили к их пересчету. В этом году голосующие получат сразу по два бюллетеня: по одномандатному избирательному округу и федеральному.

Для защиты от подделок документ имеет фоновую сетку и спецмаркировку.

- Каждый избиратель голосует лично, проставляя один знак напротив кандидата или политической партии. Если отметок больше - избирательный бюллетень считается недействительным, - подчеркнула председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева.