Фестиваль воздушных шаров пройдет в Сочи 17 сентября

Фото: пресс-служба Солохаулпарк

Фестиваль воздушных шаров пройдет в Сочи с 17 по 19 сентября. В течение трех дней жители и гости курорта смогут взмыть в небо на 30 метров и увидеть красоту горных пиков и долины реки Шахе с высоты птичьего полета в Солохауле. Об этом сайту "КП" - Кубань" сообщили организаторы фестиваля.

- Мероприятие проходит на курорте уже в третий раз. В этом году среди участников фестиваля воздухоплаватели из Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, Сочи, - уточнили в оргкомитете фестиваля. - К услугам гостей будет 10 воздушных шаров, а также специальная развлекательная программа, лазерное шоу, дирижабль, зажигательные ведущие. Перемещаться между локациями зрители смогут на специальных шаттлах.

Для детей подготовлена своя программа с аниматорами, аквагримом, батутами и посещением веревочного парка.

Для гостей фестиваля предусмотрено несколько пакетов. Самый демократичный обойдется в 1500 рублей. Для подъема на шаре в этом случае придется покупать отдельный билет. Стоимость 10-минутного пребывания «в облаках» обойдется парящему примерно в 1500 рублей. Для тех, кто любит отдыхать «по полной программе», есть пакет «Премиум». Его стоимость 6000 рублей. Вас угостят чаем, а также вы сможете посетить аэролифт, зиплайн, тир, троллей, веревочный парк и, конечно, подняться на воздушном шаре.