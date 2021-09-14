Фото: Олег ЗОЛОТО

Утвержден список поручений по итогам второго этапа Съезда «Единой России», который прошел 24 августа 2021 года. Согласно ему, правительство должно обеспечить в бюджете индексацию зарплат военнослужащих и сотрудников выше уровня инфляции в 2022-2023 годах. Кроме того, оно должно выделить из бюджета 45 млрд рублей на переселение из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года.

Также в списке значится еще один пункт — выделение дополнительного финансирования на лесоохрану — не менее 8 млрд рублей ежегодно.

В перечне также есть поручение внести законодательные изменения по защите соцвыплат от списания до 1 февраля 2022 года. Партия «Единая Россия» уже внесла в Госдуму соответствующий законопроект — он станет одним из первых в повестке VIII созыва. Банку России поручено до 1 ноября обеспечить возврат списанных по кредитам или в рамках исполнительного производства соцвыплат.

К слову, правительству также необходимо предусмотреть средства на докапитализацию «Почта России» для модернизации сельских отделений до 2025 года, а также обеспечить расширение перечня оказываемых организацией услуг. В их числе - возможность доставки лекарств и получения госуслуг.

Оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».