Медведь порвал палатку туристов в горах Сочи

Фото: Кавказский биосферный заповедник

Медведь забрался на стоянку к туристам у озера Зеркального, расположенного в Красной Поляне. Лесной зверь искал в лагере провиант, но, видимо, не найдя ничего подходящего, решил «перекусить» палаткой и миниатюрной гитарой. Как сообщает пресс-служба Кавказского заповедника, туристы проснулись от звука рвущейся ткани.

- Мы втроем издали такой ультразвук, что медведь от испуга дал деру, - цитирует пресс-служба заповедника слова местного гида – очевидца событий. - От соседней палатки он пробежал в нескольких сантиметрах. Ребята говорят, что слышали его тяжелое дыхание.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Кавказского заповедника, причина активности косолапых в горах Сочи – созревание плодово-ягодных культур, в частности, черники, которую очень любят мишки. Накапливают косолапые жир и поедая плоды дикой груши, растущей в старых черкесских садах Красной Поляны.

Отдыхающие зафиксировали на видео прогулки косолапого семейства на кордоне Лаура. Мама-медведица с медвежатами трапезничали плодами и не заметили любопытных туристов. И, как уверяют ученые, людям повезло, что косолапые их не заметили.

- Медведица с медвежатами - самый опасный тандем. Как любая мать, хищница, почуяв опасность, могла кинуться на защиту своих малышей, - отмечают в пресс-службе.

Если на кордоне встреча с диким животным больше исключение, нежели правило, то в естественной среде хозяин леса – медведь. И туристам нужно быть начеку.

- Есть определенные правила для организации стоянок. В данном случае туристы поставили свои палатки за пределами безопасного периметра, - подчеркнули в пресс-службе. - На стоянке "Озеро Зеркальное" установлена электроизгородь. Вечером периметр замыкается, по проводам подается слабый ток, всем, кто располагается внутри периметра, медведь не страшен. Эти же туристы по какой-то неизвестной нам причине решили расположиться на другом участке стоянки.

Также хранители заповедной территории напомнили, что, для того чтобы максимально предостеречь себя от встречи с медведем, в Кавказском заповеднике рекомендовали гостям не находиться на территории заповедника в темное время суток, рассчитывать время в пути на многодневных маршрутах, чтобы не идти по тропе в темноте. Кроме того, в палатках нельзя оставлять еду. Учуять запах колбасы или сгущенки косолапый может за сотню метров. В приютах, где есть электроизгородь, необходимо размещаться только внутри периметра. Также нельзя оставлять после себя мусор, банки из-под консервов, идя по тропе, разрешается немного шуметь: петь, свистеть, громко разговаривать. Тем самым вы дадите знать животным о своем присутствии.

- Если встреча все же произошла - не паникуйте. Отходите назад, не поворачиваясь спиной к зверю, не смотрите в глаза животному, не делайте резких движений. Ни в коем случае не бегите. И, конечно, увидев на тропе медвежонка, ни в коем случае не пытайтесь его погладить, сфотографировать. Мать-медведица всегда рядом с медвежонком, даже если вы ее не видите, - подчеркнули в Кавказском заповеднике.

Ученые отметили, что активная нажировка перед спячкой у медведей будет продолжаться всю осень и даже в начале зимы. И человеку лучше не переходить дорогу косолапому. И соблюдать элементарные правила безопасности, находясь в заповеднике.