Гостевой дом загорелся в Сочи Фото: Артем КИЛЬКИН

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в понедельник, 13 сентября, в 14:11. Спустя пять минут на место прибыли первые пожарные расчеты.

- Было установлено возгорание кровли в частном гостевом доме, – сказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Сейчас на месте работают спасатели. Они уже ликвидировали открытое горение.

Отмечается, что участие в тушении принимают 37 человек и 12 единиц техники.